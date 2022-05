Dagli anni di Palermo al vertice di Stellantis &You Italia: Paolo Romano nuovo direttore generale

Dieci settembre 2016, meno di sei anni fa, un'era glaciale per il calcio: al Barbera si gioca Palermo-Napoli, serie A. Un napoletano tifoso sfegatato degli azzurri, ma che vive e lavora a Palermo, posta sul suo profilo personale Facebook uno scatto che lo ritrae allo stadio. «Ci sono»: due parole soltanto. Il Napoli di Maurizio Sarri passeggia, 3-0 con gol di Hamsik e doppietta di Callejon. I rosa retrocederanno in B, il Napoli chiuderà al terzo posto, dietro Juve e Roma. E l'uomo che posta allegramente quella foto, presto - a febbraio 2017 - lascerà il Motor Village di Palermo per trasferirsi a Roma e cominciare la scalata. Si chiama Paolo Romano e proprio negli anni alla guida della succursale Fiat di via Imperatore Federico, per usare l'espressione più amata dai palermitani, ha maturato quella crescita personale e professionale che oggi - meno di sei anni dopo quel Palermo Napoli 0-3 - lo porta alla direzione generale della nuova divisione retail, Stellantis &You Italia.

Ne dà notizia la Casa automobilistica. Con un comunicato freddo, come solo i comunicati del grande mondo finanziario sanno essere: «Dal primo giugno 2022 Paolo Romano sarà il nuovo Direttore Generale di Stellantis &You Italia. A diretto riporto di Anne Abboud, Senior Vice-President di Stellantis &You, Sales and Services, Romano entrerà a far parte del Comitato di Direzione del gruppo di distribuzione di Stellantis. Stellantis &You Italia è la nuova organizzazione in cui confluiscono le due affiliate Italia Nord ed Italia Sud, comprendendo l’attuale Società Stellantis &You Italia SpA, Stellantis &You Torino (ambito FCA Italy), Stellantis &You Arese (ambito FCA Italy) e PSA Retail Italia SpA. Con un totale di 16 siti e 910 Collaboratori, di cui 151 Consulenti di Vendita, la nuova Organizzazione rappresenta i marchi di Stellantis e gestisce le attività di distribuzione detenute in proprio dal Gruppo nel mercato italiano. Nel 2021, Stellantis &You Italia ha venduto 81.553 veicoli (68.257 veicoli nuovi e 13.296 veicoli usati), e completato 174.249 ore di officina». Con tutte le maiuscole al loro posto...

E alla fine qualche parola per dirci che «nel Gruppo dal 1997, Paolo Romano ha svolto una lunga carriera in ambito commerciale e ha maturato inoltre una consolidata esperienza nel settore finanziario». Insomma, l'uomo giusto al posto giusto, come ricordano tutti gli amici di Palermo che in via Imperatore Federico hanno sempre trovato la porta aperta. Mai una parola sopra le righe, mai un tono meno che cordiale. Le grandi capacità commerciali, certo. La voglia di risolvere comunque i problemi con i clienti. La grandissima ripresa delle vendite, a Palermo, in tutto il Sud, nel Centro Italia. Ma soprattutto una grande umanità, che lo ha sempre reso uno di noi.

Tre mesi dopo avere lasciato la Sicilia, è il 23 maggio 2017, i 25 anni della strage di Capaci. E sempre sul suo amato profilo Facebook, l'oggi direttore generale di Stellantis &You scrive un post che è più di un messaggio d'amore alla «sua» Palermo. «Pur avendo vissuto a Palermo per 2 anni e mezzo - scrive Paolo Romano - non potrò mai tradurre a parole o comprendere fino in fondo i sentimenti, le emozioni ed il sentire di chi li è nato e cresciuto e 25 anni fa ha vissuto una ferita profonda e dolorosa. Posso semplicemente testimoniare, e lo farò sempre, che i figli di quella tragedia, chi da li è partito nel suo percorso di vita a Palermo, è una generazione forte, orgogliosa, sana e coraggiosa. Che ha trasformato in azione ed in passione civile le proprie giornate, non si è arresa ma è vogliosa di riscatto».

