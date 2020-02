Mobilità ecosostenibile, al via a Palermo l'Electric Day

Tutto quello che c'è da sapere su una mobilità più ecosostenibile. Di questo si parlerà nel corso dell'Electric Day in programma sabato 8 febbraio all’Audi Zentrum Palermo, in viale della Regione Siciliana 1514. Presenti esperti del settore che mostreranno e la situazione attuale e lo stato dell’arte verso la mobilità a zero emissioni.

Introdotti dai saluti di Iolanda Riolo, interverranno il giornalista Dario Pennica (responsabile di SiciliaMotori.it) su “L'evoluzione dell’automobile per la moderna e futura mobilità”, il Product Manager Audi e-tron Mirco Geraci su “Processo di elettrificazione Audi e i prodotti Audi”, Fabio Trobia (KAM di e-Mobility Strategic Sales) su “Piano di sviluppo Enel sul territorio siciliano”.

L’Electric Day si articolerà in due sessioni, alle 10 e alle 16, a cui si potrà prendere parte gratuitamente previa prenotazione. Nel corso della giornata, dunque, si entrerà nel mondo delle auto elettrificate che costituiscono, oggi, una potenziale scelta di cambiamento. I momenti di confronto “al tavolo” si alterneranno con la possibilità di vedere le auto e le modalità di alimentazione grazie alla presenza dei Test Driver Audi.

“L’incontro – spiega Iolanda Riolo – ha lo scopo di informare i cittadini sulle alternative all’alimentazione tradizionale, facendo uno zoom sulla situazione attuale e sulla posizione di Audi rispetto ad un eventuale cambiamento in favore dell’ecologico. Si sente continuamente parlare di elettrico, elettrificato, ibrido senza inquadrare ciascuna realtà in un contesto chiaro ed esaustivo. Ecco perché noi abbiamo deciso di organizzare l’Electric Day, per spiegare con dati oggettivi ed esperti del settore qual è la realtà e quali siano le diverse sfumature. Una veloce ma precisa panoramica partendo dalla realtà di oggi fino ad arrivare al total electric che avremo in un vicino futuro”.

Una giornata piena in cui tanti altri interrogativi troveranno risposta: “Si risparmia con un’auto elettrica?”, “Come faccio controllare il mio impianto?”, “Quanto pagherò di bollo?”, “L’assicurazione auto mi costerà di più?”, “Che costi di manutenzione mi aspettano?”, “Quanta autonomia avrà?”, “Potrò accedere in auto alle ZTL?”. Rispondendo alle domande sarà chiaro per ciascuno comprendere come sentirsi più “green”, come offrire un contributo concreto pur essendo un cliente Premium.

Per prenotare la partecipazione all’Electric Day basta contattare la segreteria organizzativa di Audi Zentrum al numero whatsapp 3929427816 oppure compilare il form al seguente link: https://www.riolo.it/audi-zentrum-palermo-electric-day-8-febbraio-2020/

© Riproduzione riservata