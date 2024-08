Dall’aereo precipitato al largo di Palermo fino al Brasile: tutte le tragedie dell'Atr 72

21 dicembre 2002. Un cargo Atr 72-200 della TransAsia Airways cade non lontano dalle Isole Pescadores, nello stretto di Taiwan, uccidendo i due membri dell’equipaggio. Anche in questo caso sui parlò di un problema legato al ghiaccio.

9 maggio 2004. Un Atr 72 si schianta in atterraggio a San Juan, Porto Rico. Diciassette persone sono rimaste ferite.

6 agosto 2005. Un Atr 72 della Tuninter (filiale della Tunisair) in volo tra Bari e Djerba rimane senza carburante e precipita al largo di Palermo. Sedici persone dei 38 a bordo perdono la vita. A causare l’incidente probabilmente un guasto all’indicatore di livello carburante - installato il giorno prima in Tunisia - adatto agli Atr 42 e non agli Atr 72. Nella foto una motovedetta in mare a Palermo per recuperare i naufraghi.

4 agosto 2009. Un Atr 72 della compagnia tailandese Bangkok Airways colpisce la torre di controllo in atterraggio a Ko Samui. Muore il pilota, 10 i feriti.

5 novembre 2010. il volo Aero Caribbean 883 cade nel centro di Cuba, uccidendo tutte e 68 le persone a bordo.

2 aprile 2012. Il volo UTAir 120 precipita in Siberia con 43 persone a bordo, uccidendo 31 persone e ferendone 12. La causa più probabile, anche in questo caso, il ghiaccio.

2 febbraio 2013. Un Carpatair Atr 72, operante un volo da Pisa per Alitalia finisce fuori pista. Dei cinquanta passeggeri, sedici sono rimasti feriti, due dei quali gravi.

16 ottobre 2013. Un Atr 72-600 della Lao Airlines proveniente da Vientiane si schianta nel Mekong prima dell’atterraggio a Paksé. Tutti morti i 44 a bordo mentre si punta il dito sulle forti piogge per il tifone Nari.

23 luglio 2014. Il volo TransAsia Airways 222 da Taiwan cade vicino a un aeroporto su una delle Isole Pescadores. Delle 58 persone a bordo, compresi quattro membri dell’equipaggio, ne sono morti 45. Lo schianto è dovuto al mancato rispetto degli standard minimi di sicurezza in caso di discesa con visibilità ridotta.

4 febbraio 2015. Un Transasia Atr 72-600 con 58 persone a bordo cade in un fiume a Taipei, poco dopo il decollo: 41 morti e 17 feriti. L’incidente è avvenuto per un guasto a un motore e un errore del pilota nella manovra d’emergenza.

18 febbraio 2018. L’Iran Aseman Airlines 3704 si schianta tra le montagne di Samirom. Morti i 66 a bordo.

15 gennaio 2023. I volo Yeti Airlines 691 proveniente da Kathmandu con 72 persone a bordo precipita vicino a Pokhara, nel Nepal centrale. Nessuno è sopravvissuto.

9 agosto 2024. Il volo della brasiliana Voepass si schianta nei sobborghi di San Paolo con 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio a bordo. Non ci sono sopravvissuti.