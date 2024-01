Professioni del futuro: a Palermo accordo fra scuola, Regione e Fondazione Ri.Med

Avvicinare studentesse e studenti delle scuole siciliane al mondo della cultura scientifica e delle biotecnologie: è l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato questa mattina (25 gennaio) al liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo tra l’Ufficio scolastico regionale, l’assessorato regionale dell’Istruzione e la Fondazione Ri.Med.

L’accordo struttura i percorsi formativi della fondazione all’interno delle scuole dell’Isola, realizzando nuovi e più dettagliati percorsi di Ptco (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), tra i quali per il momento spiccano Strumenti di informatica molecolare nella progettazione di nuove terapie; Malattie infiammatorie croniche delle vie aeree; Biologia strutturale e sue applicazioni per la scoperta di nuovi farmaci, Principi della chimica farmaceutica e Applicazioni agroalimentari delle biotecnologie.

Il progetto è finalizzato dunque alla crescita della comunità scolastica siciliana, che può volgere uno sguardo più ampio sui temi e le professionalità del futuro, strettamente collegata all’apertura del centro Ri.Med a Carini: la fondazione, nata dalla partnership internazionale tra il governo italiano, la Regione Siciliana, Cnr e la University of Pittsburgh, conduce progetti di ricerca biomedica e biotecnologica, favorendo il rapido trasferimento di risultati innovativi nella pratica clinica.