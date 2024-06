Palermo, al via la Sicily Fashion Week all'insegna dell'alta moda: «Un'occasione di crescita per le nostre imprese»

A Palermo si comincia a respirare aria di alta moda. La Sicily Fashion Week si avvicina a grandi passi e prova a lanciare l’Isola nell’olimpo delle manifestazioni del settore: l’evento, organizzato da Confartigianato Imprese Sicilia, vede protagoniste una ventina di aziende siciliane di houte couture per una settimana ricca di appuntamenti a partire da domani 12 giugno allo Spazio art gallery in via Mariano Stabile, dove si svolgerà il contest Contemporary Santa Rosalia, visione e contaminazione della donna moderna. Momento più emozionante domenica 16 giugno dalle ore 17 con il fashion show in programma a Villa Tasca, dove in passerella scenderanno 19 aziende che vestiranno sedici modelle e quattro modelli. I brand in passerella saranno Flavia Pinello, Fancs V, Barocco oro, G.B. Orafi, Bisso, Tinarena, Giusi Munafò Atelier, Officina 73, Euphòria, Kostumari, Alice Salmeri, Aqva & Co, Danié, Studio Stilistico di Lucia Caccamo, Syrtaria l'arte del cucito, Kea Atelier, Reytel, Denario e Vali Boutique. «Difficili da gestire - spiega scherzando Luca Lo Bosco, direttore artistico della kermesse - quello che ancora ci manca e la collaborazione: a Milano sono tutti uniti, qui ancora si fatica un po’. Ma ciò arriverà con il tempo. Cosa aspettarsi? Solitamente mi dicono ‘’mi sono sentita a Milano’’: ecco, questo è quello che abbiamo evitato».

La manifestazione ha l’obiettivo di risaltare e portare allo sviluppo l’intero indotto di accessori e gioielli grazie anche alla presenza di buyer esteri, in arrivo da Spagna, Kazakhstan, Kirghizistan, Austria e Uzbekistan. Una opportunità di incrocio tra domanda e offerta con il mercato oltre confine, che mira ad incrementare l’export delle micro, piccole e medie imprese della Sicilia. I dati relativi alle esportazioni, secondo l’Osservatorio economico di Confartigianato, indicano che il valore delle vendite di prodotti moda realizzati in Sicilia ammonta nel 2023 a 53 milioni di euro, dando un contributo molto basso all’export del made in Sicilia (0,4%). Oltre il 50% viene esportato dalle province di Catania e Palermo verso i Paesi esteri, in particolare verso Germania e Francia. Inoltre nell’ultimo anno risultano in riduzione (-9,8%). Nell’Isola, complessivamente, operano 1.846 imprese nel settore moda e oltre la metà sono artigiane. L’artigianato ha peso maggiore nel settore nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania.