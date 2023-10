I gioielli di Damiani sbarcano a Palermo: «Puntiamo allo sviluppo commerciale della Sicilia»

A Palermo ora splendono anche i gioielli di Damiani. Rocca, l’unica catena di gioielleria e orologeria di alta gamma in Italia, rafforza la propria leadership grazie a una nuova apertura nel capoluogo dell’Isola. Al suo interno, accanto alle creazioni dei brand del gruppo, con i preziosi Damiani e Salvini in due corner dedicati, in via Libertà, sono presenti altri nomi del lusso, come Breitling, Girrard Perregaux, Pomellato, Fred e Pineider.

«Palermo è la quinta città d’Italia per numero di abitanti - ha detto a margine dell’inaugurazione l’amministratore delegato del gruppo, Giorgio Damiani - con un bellissimo centro storico fra i più grandi d’Europa. Il nuovo punto vendita si aggiunge agli altri tre già presenti in Sicilia, a Catania, Siracusa e Taormina, a testimonianza della volontà di Rocca di puntare sullo sviluppo commerciale della regione».

Il gruppo Damiani, del quale Rocca fa parte, promuove l’eccellenza Italiana attraverso la sinergia di realtà e marchi complementari creati o acquisiti nel corso della propria storia: Damiani, marchio di alta gioielleria fondato a Valenza nel 1924 ed ora conosciuto in tutto il mondo; Salvini attivo nella gioielleria contemporanea grazie a collezioni eleganti e moderne; Calderoni storico marchio milanese di alta gioielleria esperto nella vendita di diamanti, ed infine Venini, vetreria storica di Murano le cui opere sono esposte nei più importanti musei del mondo.

«Abbiamo tantissimi clienti palermitani - ha poi aggiunto Damiani - la città meritava una certa presenza così come siamo soliti fare: Palermo ha una storicità e delle bellezze uniche, è molto attrattiva e lo abbiamo visto già arrivando all’aeroporto, tantissimi turisti, famiglie che vengono a visitare queste bellezze. Cerchiamo di creare i nostri gioielli nel modo migliore e qui oggi abbiamo esposti pezzi unici. CI crediamo molto e ci auguriamo che diventi una bella meta per tutti i palermitani».