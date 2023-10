Apre a Palermo una boutique della catena di gioiellerie Rocca

Rocca, l’unica catena di gioielleria e orologeria di alta gamma in Italia, rafforza la propria leadership grazie a una nuova apertura a Palermo. La nuova boutique di Palermo occupa uno spazio prestigioso in via Libertà 35, splendido viale alberato tra i più belli del capoluogo siciliano. Al suo interno, accanto alle creazioni dei brand del Gruppo – con i preziosi Damiani e Salvini in due corner dedicati – sono presenti altri nomi del lusso, come Breitling, Girrard Perregaux, Pomellato, Fred e Pineider. Palermo è la quinta città d’Italia per numero di abitanti, con un bellissimo centro storico fra i più grandi d’Europa. Il nuovo punto vendita si aggiunge agli altri tre già presenti in Sicilia, a Catania, Siracusa e Taormina, a testimonianza della volontà di Rocca di puntare sullo sviluppo commerciale dell’isola.

Con l’apertura di Palermo la catena consolida la sua posizione come realtà di riferimento per la gioielleria e l’orologeria di lusso, presidiando le vie dello shopping esclusivo nelle località italiane più celebri. Il Gruppo Damiani, del quale Rocca fa parte, promuove l’eccellenza Italiana attraverso la sinergia di realtà e marchi complementari creati o acquisiti nel corso della propria storia: Damiani, marchio di alta gioielleria fondato a Valenza nel 1924 ed ora conosciuto in tutto il mondo; Salvini attivo nella gioielleria contemporanea grazie a collezioni eleganti e moderne; Calderoni storico marchio milanese di alta gioielleria esperto nella vendita di diamanti, ed infine Venini, vetreria storica di Murano le cui opere sono esposte nei più importanti musei del mondo.