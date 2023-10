Due siciliane in finale a Miss Italia: Gloria Di Bella di Palermo e Anastasia Pellegrino di Santa Margherita Belice

Due siciliane fra le quaranta finaliste di Miss Italia. Sono la palermitana Gloria Di Bella, con la fascia di Miss Sicilia, e Anastasia Pellegrino di Santa Margherita Belice, che sarà invece Miss Sicilia+. Quest'anno infatti il concorso assegna due posti in finale ad ogni regione, uno di diritto alla vincitrice regionale ed uno al termine delle prefinali, che si sono svolte nei giorni scorsi in Calabria, a Corigliano-Rossano, provincia di Cosenza. La finale è in programma l'11 novembre a Salsomaggiore Terme, località che torna ad ospitare il concorso di bellezza più famoso dopo dodici anni.

Miss Sicilia è Gloria Carola Di Bella, 18 anni, studentessa al liceo classico del Convitto nazionale Giovanni Falcone di Palermo. Ha conquistato il titolo di Miss Sicilia lo scorso 24 agosto nella finale di Noto, organizzata dall'esclusivista per la Sicilia Salvo Consiglio, presente anche Miss Italia 2022, la romana Lavinia Abate. Gloria ha due sogni nel cassetto. «Questo concorso - dice - rappresenta per me una grande opportunità, perché uno dei due miei sogni è quello di diventare un’attrice. L’altro è quello di poter frequentare la facoltà di Medicina, una volta che avrò terminato gli studi al liceo classico». Quello di diventare medico è sempre stato il pallino di Gloria, fin da bambina. «Mi piacerebbe indirizzare i miei studi verso la cardiologia», svela. Nel frattempo, pensa anche allo spettacolo e al cinema. «Sono sempre stata attratta da questo mondo - spiega - e con il Convitto, l’anno scorso, abbiamo partecipato ad un progetto cinematografico assieme al regista Pasquale Scimeca. Eravamo una decina, abbiamo scritto la sceneggiatura di un film e poi ci hanno detto che dovevamo anche fare gli attori. È stata una bellissima esperienza nell’isola di Ustica. Tra l’altro, sono stata la protagonista del film».

A meno di tre settimane dall’appuntamento di Salsomaggiore, Gloria non nasconde la propria emozione: «È vero, ma sono anche molto fiera ed onorata di poter rappresentare la mia terra alle finali nazionali e spero di portarla più in alto possibile con la mia determinazione ed il mio carattere». E chissà che non riesca a riportare il titolo a Palermo, che lo conquistò una volta sola, nel 1966, con Daniela Giordano, morta lo scorso dicembre.

In provincia di Agrigento invece il titolo di Miss Italia è arrivato più di recente e per ben due volte, con Giusy Buscemi di Menfi nel 2012 e con Clarissa Marchese di Ribera due anni dopo. Adesso ci prova Anastasia Pellegrino, ventiduenne di Santa Margherita Belice, ma nata a Marsala. Ventitrè anni a dicembre, a Noto ha conquistato la fascia di Miss Social Sicilia. Poi in Calabria il risultato più importante, il biglietto per la finale, staccato superando le altre undici prefinaliste siciliane. La sua è una carriera già avviata nel mondo della moda. A Reggio Emilia, dove si era trasferita da piccola con la famiglia, ha cominciato a posare già a 10 anni. Da adolescente è tornata in Sicilia, dove ha avuto modo di posare per brand di moda come Dolce & Gabbana e Giglio. Il primo tentativo a Miss Italia nel 2019, a soli 18 anni. «È stato papà a iscrivermi - ha raccontato Anastasia Pellegrino a Gds.it - a mia insaputa. Ero molto introversa all’epoca, non ne avrei mai avuto il coraggio. Solitamente chi già lavora con la moda non partecipa ai concorsi di bellezza, per me è stata un’esperienza bellissima e mi ha fatto crescere tanto professionalmente». Diplomata al liceo artistico, ama dipingere e ogni tanto dà una mano nel negozio di biancheria intima dei genitori. Ma il suo vero sogno è lavorare nel mondo dello spettacolo, e perché no, del cinema: «Quando sono sul set o in passerella mi sento a casa, è un lavoro che sento mio», dice sicura.

Nella foto in alto Gloria Di Bella e qui sotto Anastasia Pellegrino