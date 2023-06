Palermo, atlete in passerella per beneficenza: raccolti oltre mille euro per i piccoli pazienti del Civico

Solidarietà e sport in passerella al Circolo del tennis di Palermo. Protagoniste della serata di ieri (26 giugno) le atlete, modelle a favore di Aslti, Associazione siciliana leucemie e tumori infantili. Il ricavato della sfilata, organizzata da Anna Petronio e Alessandra D’Agostino, sarà destinato a potenziare le attività a sostegno dell'unità operativa di Oncoematologia pediatrica del Civico, di Palermo. Raccolti oltre mille euro che saranno utilizzati per l'acquisto di computer, arredi, televisori, attrezzature per il reparto e per le case Aslti, vicine all'ospedale, che ospitano le famiglie nei periodi di cura.

«Da oltre 40 anni curiamo bambini affetti da leucemie e tumori - spiega Ilda Vulpetti, direttrice di Aslti - far conoscere la nostra realtà è importante, così come è importante donare». Non solo denaro, ma anche tempo e sangue. Aslti lancia l'appello per la ricerca di nuovi volontari e la raccolta estiva di sangue. «Nel periodo estivo la carenza di sangue si fa sentire - continua Vulpetti - chi vuole può andare a donare presso il padiglione 10 dell'ospedale Civico».

Durante la serata, presentata dalla giornalista Licia Raimondi, grandi e piccini si sono alternati nella passerella a bordo piscina, indossando i vestiti delle griffe palermitane di Marzia Di Gaetano, Massimo Cataldo e Alessandra D’Agostino. «L'idea è nata due anni fa scherzando con un'amica che fa abbigliamento per bambini - racconta Anna Petronio - oggi quest'idea fa un salto di qualità perché diventa un'occasione per fare beneficenza».

Nel video Ilda Vulpetti, direttrice Aslti, e Giorgio Lo Cascio, presidente del Circolo del tennis.