Palermo, il Mythos District offre gli stage aziendali agli allievi del master di fashion & luxury

Mythos Fashion District, il distretto della moda riconosciuto dalla Regione Sicilia, che annovera ben 62 aziende siciliane collegate tramite un accordo di rete d’imprese, rappresentate dalla presidentessa Flavia Pinello e altre imprese di respiro nazionale e internazionale, hanno accolto con grande plauso il primo Master di Fashion & Luxury Management in Sicilia.

La Lumsa (sede di Palermo) Università sempre più presente e attiva nella formazione dei giovani universitari, in partnership con Iesed (Istituto europeo studi economici e direzionali), ha deciso di allargare la propria offerta formativa attraverso la sua Master School e permettere finalmente anche agli studenti siciliani interessati a inserirsi nel mondo del fashion e del luxury che hanno raggiunto il traguardo della laurea triennale, la possibilità di continuare il loro percorso di studi senza dover necessariamente affrontare i costi di un trasferimento in altre città del nord d’Italia.

Mythos Fashion District, il distretto della moda siciliano interessato per indole allo sviluppo del proprio tessuto territoriale ha sposato questo meraviglioso progetto, offrendo agli studenti che lo frequenteranno la possibilità di stage all’ interno delle proprie realtà imprenditoriali, anche in funzione di una loro valutazione per la stabilizzazione, di una figura da inserire nel proprio organico. Sicindustria e le rappresentanze di Federmoda e Confcommercio di Palermo hanno appoggiato questo iter formativo.

