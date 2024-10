Sicilia nella morsa del ciclone: piogge intense e venti forti da domani fino a lunedì

Si sta monitorando con grande attenzione un'estesa perturbazione atlantica che sta interessando il Mediterraneo, già responsabile di intensi temporali tra Marocco e Algeria. Si prevede almeno una settimana di maltempo diffuso su tutto il Paese, con il rischio che la depressione evolva in un ciclone mediterraneo di tipo subtropicale, noto come TLC (Tropical Like Cyclone).

A partire da venerdì, la bassa pressione interesserà anche il Sud e la Sicilia, portando piogge diffuse e abbondanti. Sabato, le condizioni resteranno simili a quelle di venerdì, con precipitazioni diffuse su gran parte del territorio. Domenica, il ciclone dovrebbe persistere sul Meridione, mentre sono attese schiarite al Centronord.

La temperatura del mare, ancora piuttosto mite, favorisce lo sviluppo di fenomeni violenti come nubifragi e temporali marittimi. Il calore del mare potrebbe infatti trasformarsi in energia, alimentando questi eventi e aumentando il rischio di mareggiate sulle coste esposte, in particolare quelle esposte ai venti forti provenienti da sud-est.