Allerta massima a Palermo per le ondate di calore: bollino rosso per martedì 13 agosto

Dopo un week-end di temperature da bollino arancione, a Palermo torna l'allerta massima per le ondate di calore.

La protezione civile ha emesso un avviso di allerta di colore rosso (livello 3) per ondate di calore domani (12 agosto 2024) a Palermo. Nel capoluogo siciliano è prevista una temperatura di 37 gradi mentre a Catania sono previsti 38 gradi.

Con il livello 3 si intendono temperature elevate che persistono per più giorni consecutivi e indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.