Il week-end del grande esodo e dell'allerta caldo, Palermo tra le città più bollenti

Il week-end del grande esodo e del grande caldo. Palermo è fra le 9 città italiane con allerta di livello 3 sabato 10 agosto e fra le 14 che lo saranno domenica 11 agosto. L’ultimo avviso sulle ondate di calore del ministero della Salute indica il capoluogo come unica città siciliana con allerta di livello 3, anche se, comunque, in tutta l’Isola sono previste temperature che potranno sfiorare i 40 gradi. E il caldo sarà reso ancora più insopportabile dall’umidità, con tutto ciò che ne consegue per i rischi che correranno anziani, bambini e fragili. Per i meteorologi i prossimi saranno i giorni più torridi di una stagione che già da settimane sta mettendo a dura prova con la colonnina di mercurio che fa segnare dati record. In arrivo anche notti tropicali, con temperature minime che

tra domenica e lunedì non scenderanno sotto i 29 gradi.

Come da tradizione il secondo fine settimana di agosto si conferma quello dei grandi spostamenti, gli italiani si muovono per raggiungere le mete scelte per le vacanze. Bollino nero sulle strade e rosso per quanto riguarda le temperature: