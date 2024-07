In Sicilia allerta per il caldo: nel fine settimana temperature fino a 40 gradi e rischio incendi

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 18 luglio e per le successive 24 ore.

Per le giornate di domani e dopodomani, giovedì 18 e venerdì 19 luglio, è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 36 gradi centigradi (livello 3, colore rosso).

Inoltre, per la provincia di Palermo, per domani è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità “media” ed un livello di allerta di colore arancione.

Nel fine settimana il possente rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, determinerà una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiata sulle nostre regioni. Caldo intenso con temperature massime fino a 37-40 gradi in pianura. Lungo le aree costiere e dell'immediato entroterra, gli elevati tassi di umidità determineranno afa anche intensa. I venti spireranno da deboli a moderati, a regime di brezza diurna. Non da escludere, tuttavia, qualche possibile breve acquazzone pomeridiano in appennino fra il 19 e 20 luglio, grazie al passaggio di un blando cavetto d'onda in quota