Sole e caldo anche a Pasquetta in Sicilia, si sfioreranno i 30 gradi

Ancora sole e caldo in Sicilia anche a Pasquetta, con una giornata che porterà bel tempo e un vento in diminuzione. Non ci dovrebbero essere dunque problemi per i festeggiamenti, ma attenzione al tardo pomeriggio, quando potrebbero arrivare delle nuvole.

Secondo le previsione di 3bmeteo, l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull'Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali, zero termico nell'intorno di 4100 metri. Basso Tirreno da mosso a molto mosso, canale e mare di Sicilia mosso.

Il rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale e orientale determinerà tempo stabile e ampiamente soleggiato con una Pasquetta stabile, asciutta e piuttosto calda, con valori massimi che sfioreranno i 30 gradi sul versante tirrenico della Sicilia, dove ci saranno picchi termici dai connotati simil-estivi.