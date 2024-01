Freddo agli sgoccioli in Sicilia, da mercoledì temperature in aumento

Ancora freddo in Sicilia per altri due giorni, poi da mercoledì arriverà un nuovo rialzo termico delle temperature. Lo dicono le previsioni di 3bmeteo, che conferma che la nuova perturbazione che ha colpito la Sicilia è agli sgoccioli.

Per la giornata di oggi, nonostante le‍ condizioni di mare mosso, la Protezione civile regionale non ha emesso alcuna allerta meteo. Questo ‌significa‌ che non sono previsti fenomeni ‍atmosferici ⁤particolarmente intensi o pericolosi che possano mettere a⁤ rischio la sicurezza dei cittadini, ma sicuramente qualche temporale potrebbe avvenire.

Il rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale determinerà tempo stabile nei prossimi giorni con annuvolamenti alternati ad ampi spazi soleggiati, localmente compatti in Sicilia. A seguire, un graduale peggioramento del tempo è atteso nel corso di martedì con nuvolosità in aumento e qualche pioggia in Campania, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale e centrale.

Da mercoledì e nei prossimi giorni, il rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale apporterà tempo stabile e temperature in aumento.