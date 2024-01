Continua l'allerta gialla in Sicilia, ma dopo il week end meteo in miglioramento

Per il terzo giorno di fila domani, venerdì 12 gennaio, ci sarà allerta gialla in Sicilia. L'avviso è valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.

Secondo le previsioni di 3bmeteo, la circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Asciutto in serata; sul litorale meridionale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle zone interne cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1850 metri. Basso Tirreno e Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Al Sud fino al mattino del sabato avremo invece ancora nubi e qualche piovasco residuo. Da domenica comunque cambierà tutto, in quanto inizieranno ad arrivare correnti umide da Ovest, meno fredde: le temperature tenderanno a salire determinando la fine del freddo anomalo in Italia.

In sintesi, vivremo solo 3 giorni di temperature sotto la media, poi all’orizzonte tornerà lo spettro caldo "anomalo” dalla prossima settimana. In Italia, ai tempi del riscaldamento globale, il vero inverno fa molta fatica a manifestarsi e a restare presente per più giorni; arriverà in forte anticipo aria di primavera?