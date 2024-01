Continua il maltempo in Sicilia, anche giovedì allerta gialla in tutta la regione

Il Dipartimento della Protezione civile ha valutato l'allerta gialla per domani sulla Sicilia. «Una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale - si legge nell'avviso - sta raggiungendo le nostre regioni meridionali e le isole maggiori determinando una fase di moderato peggioramento con precipitazioni sparse, più significative, tra la sera di oggi e il mattino di domani, sulle aree ioniche siciliane e su quelle calabresi centro-meridionali».

Continua l'avviso: «I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese - prosegue l'avviso potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledi' 10 gennaio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici della Sicilia e della Calabria centro-meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

Secondo 3bmeteo, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con acquazzoni e temporali diurni in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.