Continua il maltempo in Sicilia, mercoledì allerta gialla in tutta la Regione

Allerta gialla domani, mercoledì 10 gennaio, in tutta la Sicilia. Una nuova perturbazione è in arrivo soprattutto nel pomeriggio, preceduta da intensi venti di Scirocco, con prime piogge dalla sera, con fenomeni in estensione a gran parte dei settori entro giovedì.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, la circolazione depressionaria sarà più intensa sulla Regione, determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; su litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco.