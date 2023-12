Tempo incerto e qualche nuvola in Sicilia per Capodanno, possibile qualche scroscio di pioggia

Il 2023 ci dirà addio con qualche nuvola, il 2024 ci saluterà con possibili piogge. San Silvestro e Capodanno all'insegna dell'incertenzza meteorologica in Sicilia. Non ci dovrebbero essere però troppi problemi oggi, con il meteo che sarà caratterizzato da un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Temperature massime fino a 19 gradi.

Secondo le previsioni di 3bmeteo, la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata.

Nel giorno di Capodanno l'afflusso umido sud occidentale si farà più instabile e arriveranno delle piogge sulla Campania in successiva estensione alla Sicilia, dove ci saranno molte nubi e qualche isolato fenomeno. Clima ancora nel complesso mite .

La pressione aumenterà ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale, sull'Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali