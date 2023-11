Ultimi giorni di bel tempo in Sicilia, dalla prossima settimana torna la pioggia e arriva il freddo

Ultimi giorni di temperatura sopra la media e bel tempo: da mercoledì in Sicilia, e più in generale in tutto il Sud, tornerà il maltempo. A dirlo sono le previsioni di 3bmeteo.it.

Il fine settimana su Campania, Calabria e Sicilia si presenterà perlopiù soleggiato, a causa dell'allontanamento verso levante dell'impulso perturbato occorso tra la tarda serata e la notte di sabato. Miglioramento temporaneo, in attesa di una nuova perturbazione in arrivo ad inizio settimana che sarà responsabile di nuove piogge specie tra Campania ed alta Calabria, ma non sulla Sicilia, che prosegue la fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Anche sull'Isola, però, caleranno le temperature di qualche grado e, per chi ama il freddo, arriveranno anche i vestiti pesanti.

Mercoledì la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Giovedì, invece, maltempo in tutta la Regione.