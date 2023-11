Domenica allerta gialla in Sicilia ma la prossima settimana tornerà il bel tempo

La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 12 novembre. Per la giornata di domenica, su gran parte della Sicilia, inclusa Palermo, è prevista l’allerta gialla.

Secondo le previsioni di 3bmeteo, la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Schiarite in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Con l'inizio della nuova settimana atteso un generale miglioramento del quadro meteorologico, complice una temporanea rimonta dell'alta pressione, a garanzia di tempo in prevalenza stabile, verosimilmente fino alla giornata di giovedì 16 novembre