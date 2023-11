Dopo l'allerta gialla torna il bel tempo in Sicilia ma la settimana prossima ci sarà meteo incerto

Dopo l'allerta gialla e i temporali, tra venerdì e sabato mattina, in Sicilia tornerà il bel tempo, almeno per domenica 5 novembre e per la giornata di lunedì, anche se poi le nubi dovrebbero tornare sull'Isola.

Una domenica che c'è allerta meteo nella quasi totalità della Regioni: arancione in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Liguria, gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, su Umbria, Marche, Lazio, Campania e su alcuni settori di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. La Sicilia, dunque, non è interessata dagli avvisi della protezione civile.

Secondo 3bmeteo, l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Weekend caratterizzato ancora da tempo instabile in molte altre Regioni d'Italia ma non sui settori ionici e sulla Sicilia, dove non mancheranno anzi ampi spazi soleggiati. Prossima settimana ancora all'insegna dell'alternanza tra perturbazioni atlantiche e pause soleggiate e asciutta.