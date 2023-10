Bel tempo e temperature miti in Sicilia per il ponte di Ognissanti, ma occhio alle sorprese

Il Ponte di Halloween e di Ognissanti in Sicilia sarà all'insegna del bel tempo, con la perturbazione che colpirà il Nord e il Centro Italia che non dovrebbe toccare l'Isola, ma attenzione alle ultime ore dell'1 novembre, quando si potrebbero avere delle sorprese. Per il resto, il sole dovrebbe splendere e le temperature dovrebbero mantenersi come in questi ultimi giorni, sopra la media ma senza quel caldo opprimente.

A dirlo è 3b meteo. Ben pochi ormai i dubbi sul prosieguo del lungo ponte di Halloween e Ognissanti che inizierà dal weekend 28-29 ottobre. Se la prima parte sarà contrassegnata da tempo solo a tratti instabile e non per tutti, nella seconda parte 30 ottobre - 1 novembre è attesa un'acuta fase di maltempo su diverse regioni e alla luce delle ultime emissioni modellistiche il livello di attenzione sale ulteriormente.

Responsabile del maltempo sarà una forte perturbazione che inizierà a svilupparsi già nell'arco della notte tra domenica e lunedì. In questo arco temporale saranno a rischio soprattutto Liguria e alta Toscana per fenomeni intensi e localmente persistenti. Nel corso della giornata di lunedì piogge intense e rovesci si estenderanno a tutto il resto del Nord continuano a insistere soprattutto sulla Liguria e la Toscana. Condizioni di maltempo potrebbero protrarsi poi nel corso della notte tra lunedì e martedì investendo anche il Lazio e risultando particolarmente intense sul nordest. Soltanto nella seconda parte di martedì 31 il maltempo allenterebbe la presa. Il resto della Penisola e quindi tutto il medio e basso versante adriatico più il sud, insulare e peninsulare non rientrerebbero nel disegno perturbato.

Le tempistiche sono più o meno confermate e non ci aspettiamo grandi variazioni, mentre la localizzazione dei fenomeni su scala più piccola potrebbe subire ancora delle modifiche. In linea generale però si può affermare che sussisteranno le condizioni per avere delle criticità su tutte le regioni settentrionali, in particolare Liguria, Lombardia, Triveneto e Alpi/Prealpi in genere più tutta la fascia tirrenica centrale, in particolare la Toscana.

Il contesto termico sarà molto mite per le regioni del medio Adriatico e del Sud dove sono attese massime anche prossime ai 27/28°C se non superiori sulle Isole. Massima attenzione dovrà essere prestata alla ventilazione che potrebbe risultare molto forte o persino tempestosa.