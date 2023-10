Dagli incendi alle piogge: allerta gialla in gran parte della Sicilia per il maltempo

Dall'allerta rossa per gli incendi a quella gialla per i temporali in Sicilia il passo è breve, brevissimo. Succede in questo assurdo meteo di ottobre, dove si passa dagli ombrelloni della spiaggia agli ombrelli per la pioggia in men che non si dica. E dunque dal sole e dallo scirocco, con i 40 gradi sfiorati di oggi, venerdì, si passerà ai temporali e a temperature sempre più alte della media stagionali ma decisamente più fresche di sabato.

E così la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per sette provincia su nove in Sicilia (escluse Siracusa a Ragusa), a causa, si legge dell'ordinanza, del persistere di venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte. Dunque, dalle prime ore di domani, sabato 21 ottobre, e per le successive 18-24 ore, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, specie settori settentrionali dell'Isola. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Più in generale la perturbazione, responsabile del maltempo in atto al Nord e sulla Toscana, tenderà nelle prossime ore a scorrere verso Sud, apportando un graduale peggioramento anche sulle regioni centrali, in progressiva estensione, dalle prime ore di domani, a quelle meridionali, con piogge e temporali diffusi.

Altre regioni interessate infatti sono la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.