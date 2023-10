Punte di 35 gradi e venti di scirocco, la Sicilia vivrà l'ennesima ondata di caldo africano

Oggi e domani sarà estate in Sicilia, con una nuova ondata, l'ennesima di questi ultimi mesi, di caldo africano. Le temperature potrebbero arrivare sfiorare punte di 35 gradi, assolutamente incredibile visto che siamo praticamente a novembre. Poi, forse, nel fine settimana, vivremo un pò di autunno, ma ci vorrà ancora qualche giorno per salutare, si spera definitivamente, l'estate.

A dirlo è 3bmeteo. L'avvio della settimana è stato caratterizzato dal passaggio di una perturbazione che fino a martedì ha portato rovesci e qualche temporale, in particolare su Calabria e Campania, e come abbiamo visto anche nella zona orientale dell'Isola, soprattutto nel Messinese.

La situazione a seguire ha visto un ripristino della stabilità per via dell'aumento della pressione atmosferica. Nel contempo sono arrivate masse d'aria calde dal Nord Africa che sono alla base di un rialzo termico con picchi di 30-31°C sulla Calabria tirrenica fino a 35-36°C su palermitano e nord messinese. I venti di Scirocco domineranno fino a venerdì quando una perturbazione porterà i primi fenomeni sulla Campania, preludio ad un successivo peggioramento, un pò in tutto il sud, dunque anche in Sicilia, con il fine settimana dove dovrebbe esserci un tempo decisamente meno caldo e più incerto.