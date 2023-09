Nel week end in Sicilia arriva l'autunno: allerta gialla a Palermo e Messina, attese piogge e temperature in discesa

L'autunno arriva davvero in Sicilia, in questo fine settimana che arriva dopo un'infernale settimana di caldo, sopratutto ieri. Un sabato con dieci gradi in meno rispetto a venerdì, quando si sono sfiorati addirittura i quaranta gradi, e potrebbe anche piovere.

Sono attese piogge e temporali con allerta gialla nel Palermitano e nel Messinese ma sono attese precipitazioni anche nel Catanese, Agrigentino e Trapanese.

Secondo le previsione di 3Bmeteo, un campo di alte pressioni abbraccerà la Regione garantendo comunque tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

In generale, nella giornata di sabato avremo due situazioni a rischio, una legata al fronte principale che agirà tra le regioni centrali e parte del Sud. A questo fronte si assoceranno forti temporali e nubifragi che colpiranno Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e tra il pomeriggio e la sera anche Puglia Basilicata, Calabria e Sicilia.

Poi ci saranno i temporali legati alla ritornante del minimo sulle regioni settentrionali, a rischiare di più saranno medio e bassa Lombardia, Emilia Romagna, medio e basso Veneto e Friuli soprattutto il Triestino. Qui si concretizzerà il rischio di fenomeni forti e persino grandinigeni. Sul resto della Penisola andirivieni di nubi e rovesci a carattere più isolato con schiarite anche ampie. Le temperature diminuiranno sensibilmente anche al Sud ma con gradualità a iniziare dalla Campania.

L'instabilità in Sicilia proseguirà domani, con sole e nuvole che si alterneranno. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Lunedì proseguiranno il calo delle temperature e Il tempo sarà diffusamente piovoso in Sicilia e per buona parte della settimana prossima ci sarà ancora instabilità.