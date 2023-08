La morsa del caldo non abbandona la Sicilia: punte di 40 gradi ma da martedì temperature in calo

Ancora caldo, anzi caldissimo, in Sicilia, nella giornata, quella di oggi che dovrebbe essere la peggiore della terza ondata di questa estate 2023, con temperature fino a 40 gradi in alcune zone del Messinese, Palermitano e Trapanese. Quando avremo un pò di sollievo? Già da domani sera, in alcune zone dell'isola, martedì ci dovrebbe essere un vero e proprio crollo termico.

Lunedì è atteso l'arrivo di una perturbazione di matrice nord-atlantica, che sarà foriera di piogge e temporali tra Campania e Calabria tirrenica; più marginale il coinvolgimento della Sicilia, relegato a qualche fugace acquazzone sui settori settentrionali e occidentali dell'Isola. Elemento saliente sarà un drastico calo delle temperature, accompagnato dal rinforzo dei venti occidentali e del moto ondoso dei mari, secondo 3bmeteo, da martedì.

Tra oggi e domani il maltempo raggiungerà anche tutto il centro dell'Italia, per poi spostarsi verso il Sud, con l'arrivo del ciclone Poppea, che nel frattempo si sarà formato e che potrebbe avere connotati simil tropicali perché il mare italiano è caldissimo. Le temperature potrebbero scendere di 15-17 gradi, quindi arriveremo dai 40 ai 25 di massima, un vero ribaltone che si manifesterà un po' su tutto il centro nord, e in parte anche su Campania, Puglia e Sardegna dove ci saranno nubifragi, temporali molto forti e colpi di vento tanto che potrebbe arrivare la neve sulle Alpi orientali intorno ai 2mila metri. Anche in Sicilia scenderanno le temperature, come detto, ma solo dalla giornata di martedì.

Si stima, infine, anche se in realtà è ancora troppo presto, che intorno al fine settimana del 3 settembre potrebbe tornare di nuovo il caldo.