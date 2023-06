Maltempo, ancora allerta gialla in Sicilia: a Palermo un grosso ramo cade su un'auto

Estate rimandata. Altre 24 ore di piogge intense in Sicilia, dove la protezione civile ha diramato ancora l'allerta gialla che sarà valida fino alle 24 di domani, 6 giugno.

Intanto, a Palermo il maltempo ha provocato la caduta di un grosso ramo in via XX Settembre tra via Dante e via Carducci che è precipitato su un'auto in sosta e sulla carreggiata. Non ci sono state gravi conseguenze e la strada è stata presto liberata.

Per rivedere il sole, secondo gli esperti di 3bmeteo occorrerà aspettare mercoledì 8 giugno. Nelle prossime ore sono previsti rovesci e in certi casi anche temporali su tutto il litorale tirrenico della Sicilia, fenomeni che poi tenderanno a ridursi nel corso del pomeriggio.

Maltempo, l'allarme di Coldiretti

L'ondata di maltempo che sta riguardando tutta la Sicilia sta provocando danni soprattutto nelle campagne. Ed ecco che la trebbiatura è bloccata, il fieno è ammuffito. A pagare il conto sono le coltivazioni di grano, frutta, ortaggi. La pioggia, come afferma Coldiretti «continua a devastare il lavoro degli agricoltori e rappresenta l'ennesimo esempio di cambiamento climatico».

E ancora: «Questa è un'annata da dimenticare e i terreni sono così pieni che è impossibile far pascolare gli animali figurarsi far entrare i trattori. La situazione è gravissima anche sulle Madonie. Nel Palermitano, colture pregiate come le nespole sono a terra o rovinate sull'albero. Il maltempo non sta risparmiando neanche gli uliveti e ci sarà un'altra annata con un'alta percentuale di perdite. Registriamo inoltre ovunque il peggioramento delle condizioni di viabilità ed è paradossale che tutta quest'acqua si perda perché le infrastrutture non sono adeguate ad una conservazione per permetta di far fronte a periodi di siccità».

© Riproduzione riservata