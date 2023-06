Tempo instabile e temporali improvvisi nel ponte del 2 giugno, in Sicilia l'estate è lontana

Allerta gialla oggi in Sicilia e per qualche altro giorno l'estate non arriverà sull'Isola, anzi per il ponte del 2 giugno dovremmo attenderci instabilità e occasionali temporali, più o meno forti e improvvisi, soprattutto nel pomeriggio, dopo delle mattine dove il bel tempo sembrava farla a padrone.

A dirlo è 3bmeteo. Sulla Sicilia, e più in generale in tutto il Sud, ci attende una lunga serie di giornate contraddistinte da un prevalente soleggiamento nelle ore mattutine, seguito dal rapido sviluppo di addensamenti cumuliformi e improvvisi acquazzoni temporaleschi ad evoluzione pomeridiana più frequenti nelle aree interne a ridosso dei comprensori montuosi.

Non farà eccezione come nemmeno il ponte del 2 giugno, quando i fenomeni termoconvettivi in formazione nell'entroterra appenninico potranno a tratti spingersi fin verso le coste tirreniche peninsulari. Le cause vanno ricercate nell'assenza di un campo anticiclonico ben strutturato in quota, indebolito a più riprese dal transito di disturbi più freschi e umidi in grado di alimentare condizioni d'instabilità diurna. Temperature massime fino a 26/28°C.

Per quanto riguarda le previsioni di oggi e domani, correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su litorale tirrenico e sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso

