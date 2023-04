Meteo di Pasquetta: temporali nel Messinese, sole nel resto dell'Isola

Pioggia e qualche grandinata in Sicilia orientale, soprattutto nel Messinese, prevalentemente soleggiato sul resto dell'Isola. È questa in sintesi la condizione meteo che i siciliani avranno nel giorno di Pasquetta.

Dopo una Pasqua instabile, decisamente troppo fresca per il periodo, torna il sereno sulla Sicilia occidentale e meridionale, per la gioia di chi stamattina sta invadendo aree attrezzate e campagne per il classico barbecue, anche nel Palermitano dove nelle prime ore della giornata il cielo non sarà perfettamente terso. Dovranno rinunciare alla gita o spostarsi in altre zone più soleggiate coloro che risiedono nella parte nord orientale dell'Isola, dove a causa di una perturbazione che sta lasciando il centrosud dell'Italia sono previsti ampi annuvolamenti e temporali, con qualche grandinata, anche nel pomeriggio e in serata.

Da domani, invece, la situazione migliorerà in tutta la regione grazie all'alta pressione subtropicale e all'arrivo, in serata, del vento di scirocco che farà aumentare nettamente le temperature portandole anche sopra la media stagionale.

Entro giovedì 3bmeteo non esclude punte anche di oltre 26-27°C tra Calabria e Sicilia tirrenica. Da giovedì invece è probabile un nuovo graduale peggioramento con addensamenti di nubi nel weekend e piogge.

