Caldo, weekend da bollino rosso per Palermo e Catania

Weekend da bollino rosso, che indica il massimo rischio afa, per 4 città del sud Italia (Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria). Questi centri urbani sono infatti gli unici, tra 27 considerati, contrassegnati con il bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione (e non solo, quindi, per le fasce della popolazione più fragili).

I livelli considerati sono 4, il primo è verde, seguito da giallo e arancione, e l’ultimo è appunto rosso. Ad avere il livello arancione, che indica il rischio caldo per la salute della popolazione più suscettibile, domani sarà Napoli (oggi era Bari che nel weekend torna gialla, e cioè nello stato di pre-allerta che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore). Ma già domenica si registrano le prime avvisaglie di una nuova ondata di calore: oltre ai 4 bollini rossi, ci sono ben 10 città con il bollino arancione: Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

