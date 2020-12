Vento, allerta gialla e giardini chiusi a Palermo: è tornata la neve in provincia

Seconda allerta gialla a Palermo a causa del maltempo. L'allarme meteo per vento forte oggi prevede raffiche fino a 97 km orari e per questo il Comune ha disposto la chiusura di ville e giardini.

Ieri intanto non sono mancati i disagi con i soliti allagamenti in via Imera, Mondello, in una parte di via Messina Marine, in via Ugo La Malfa, e con qualche balcone danneggiato e un albero caduto dalla parti di corso Calatafimi.

La strada statale 186 "Di Monreale", invece, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un allagamento al chilometro 10,600.

Ed è arrivata la neve anche in provincia di Palermo, nelle zone di montagna. Piano Battaglia, per esempio, si è imbiancata e nelle prossime ore potrebbe nevicare ancora di più. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede ancora venti di burrasca non solo sulla Sicilia ma anche in buona parte dello Stivale.

© Riproduzione riservata