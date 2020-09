Maltempo, domenica ancora allerta gialla a Palermo: chiuse ville e giardini

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di "allerta gialla" per rischio idrogeologico e idraulico per temporali valevole da oggi fino alla mezzanotte di domani a Palermo.

Sempre per la giornata di domani vengono segnalati venti di burrasca e pertanto le ville e i giardini comunali resteranno chiusi.

Sono 60 gli interventi fatti dai vigili del fuoco a causa del forte vento che da ieri soffia. Alberi divelti, tettoie scoperchiate, cartelloni pubblicitari pericolanti. Alberi sono caduti a Palermo in viale Leonardo da Vinci, in via Lanza di Scalea, in Corso dei Mille, in via Migliaccio, a Sferracavallo. In provincia a Termini Imerese e San Martino delle Scale. Un palo dell’illuminazione è caduto in via Ammiraglio Persano finendo su un’auto in transito. Per l’automobilista solo tanta paura. A causa del vento sono divampati anche oggi diversi incendi come a Sagana nella zona tra Carini e Montelepre e a Canalone Gibilmesi nella zona di Pioppo. Sono intervenuti i Forestali e i vigili del fuoco.

Intanto dopo le chiusure straordinarie dell'Orto botanico di Palermo della serata ieri 25 settembre e della mattina di oggi 26 settembre a causa dell'allerta meteo, "Una marina di libri" riprende la sua programmazione. È confermata l'apertura di oggi pomeriggio dalle 16 alle 24 e di domani dalle ore 10 fino alle 22. Il programma che trovate in allegato è stato rimodulato in modo da recuperare la gran parte delle presentazioni in programma nei momenti di chiusura per allerta meteo.

Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per le fasce orarie dalle 20 alle 22 e dalle 22 alle 24 di venerdì 25 settembre, e dalle 10 alle 12, dalle 12 alle 14 e dalle 14 alle 16 di sabato 26 settembre (i momenti di chiusura per l'allerta meteo), potranno utilizzare il biglietto per accedere alla manifestazione sabato 26 settembre dalle 16 e domenica 27 settembre, semplicemente presentandosi al botteghino dell’Orto botanico.

Il biglietto rimane valido per un ingresso per due ore, sempre nel rispetto delle fasce orarie, fino ad esaurimento posti disponibili.

