Forte vento a Palermo, chiuse ville e giardini fino a domani

A seguito della previsione di venti "da forti a burrasca dai quadranti occidentali. Dal pomeriggio rinforzi fino a burrasca forte o tempesta sul litorale tirrenico", è stata disposta la chiusura da oggi pomeriggio di giardini e ville comunali in via precauzionale fino a sabato incluso.

Un incendio è divampato nella zona tra Partinico e Balestrate. Le fiamme sono alimentate dal forte vento scirocco che da questa mattina soffia sulla provincia. E' stato richiesto l’intervento dei canadair per contrastare il fronte del fuoco che ha già divorato diversi ettari di vegetazione. In questo giorno di caldo altri incendi sono divampati in provincia nella zona di Sciara, Ciminna, Carini e Marineo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e forestali.

