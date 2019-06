Ondata di caldo in Sicilia, allerta arancione a Palermo: domani punte di 35 gradi

Non c'è tregua al Sud e soprattutto nelle Isole. In Sicilia le temperature sono in rialzo, soprattutto nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13.

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo, relativamente alle giornate di oggi, martedì 11 giugno; mercoledì 12 e giovedì 13 giugno.

Nel dettaglio, per la giornata odierna, il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, prevede il livello1 (pre-allerta – colore giallo), con temperatura massima percepita di 33 gradi.

Per la giornata di domani - mercoledì 12 giugno - il livello di allerta salirà al livello 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio. La temperatura prevista per le ore 14.00 sarà di 34 gradi (temperatura massima percepita: 35 gradi).

Nella giornata di giovedì 13 giugno, il livello di rischio scenderà ad 1, con temperatura prevista per le ore 14.00 di 30 gradi (temperatura massima percepita: 33 gradi).

Il bollettino è consultabile alla pagina alla pagina:

http://www.deplazio.net/ images/stories/bollettini/ bol16410_palermo_20190611.pdf

