Maltempo in Sicilia, è tornata la neve sulle Madonie

La perturbazione di aria fredda non abbandona il Sud Italia, nemmeno ad aprile. Questa mattina la neve è tornata a cadere sulle Madonie, in particolare a Piano Battaglia. In poche ore sono caduti almeno 5 centimetri di neve.

La foto è stata pubblicata dalla pagina Facebook "Madonie a Passo Lento". Per tutta la settimana le temperature in questa zona della Sicilia saranno molto basse, toccando anche -2 gradi.

Al di là del maltempo attuale, durante la Settimana Santa dovrebbe esserci bel tempo, almeno da mercoledì.

Dal nord Africa, infatti, secondo i meteorologi, è attesa un'area di alta pressione sub tropicale che farà aumentare le temperature massime e tornare sopra la media del periodo di qualche grado.

