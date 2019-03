Maltempo, allerta gialla a Palermo: piogge in arrivo, tempo instabile fino a sabato

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un'allerta meteo gialla su Palermo per la giornata di domani 20 marzo.

Tempo in peggioramento in tutta la Sicilia, a partire dalle prossime ore con possibili piogge e instabilità almeno fino a giovedì. "L'isolamento di una circolazione depressionaria sulle coste del Nord Africa determinerà ancora condizioni di residua instabilità su Sicilia, Sardegna e sulle estreme regioni meridionali, esposte a correnti umide dai quadranti sudorientali - spiegano i meteorologi di 3B Meteo -. Tra giovedì 21 e sabato 23 permarrà, dunque, la possibilità di piogge in Sicilia - in particolar modo sulle coste del basso Ionio e sulle province meridionali - e più occasionalmente sulla bassa Calabria e sulla Sardegna. Marginale il coinvolgimento di Puglia, Basilicata e Campania, dove non mancheranno ampi spazi soleggiati".

