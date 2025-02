Antonino Gargano, maestro della pizza

Antonino Gargano non è solo un pizzaiolo di talento, ma un vero e proprio ambasciatore della pizza siciliana nel mondo. Con il suo mix di grani siciliani, la passione per il suo lavoro e l’impegno costante, ha saputo conquistare il cuore dei giudici di Master Pizza Champion 2024, portando la sua visione della pizza a un pubblico sempre più vasto. E, grazie alla pizzeria Piano Verde a Casteldaccia, questa visione non è solo un sogno, ma una realtà che ogni giorno riesce a regalare un’esperienza unica. Antonino Gargano è un nome che ormai risuona nel panorama della pizza gourmet. E non solo. Ha saputo trasformare la sua passione per la cucina e, in particolare, per la pizza, in un percorso di crescita che lo ha portato a conquistare il titolo più ambito in uno dei concorsi più prestigiosi. Ma dietro questo successo c'è molto più di una semplice abilità tecnica: c'è la storia, la cultura e la tradizione siciliana che Antonino ha saputo reinterpretare con eleganza e creatività. La sua pizza, infatti, non è solo un capolavoro di gusto, ma un omaggio alle radici della sua terra.

«Il segreto - spiega Antonino Gargano - sta nell'impasto, che nasce da un mix di grani siciliani, un blend perfetto che richiama la tradizione. Il grano siciliano è conosciuto per la sua qualità superiore, che si traduce in una base per la pizza incredibilmente fragrante e saporita. Il mix di varietà di grano è pensato per esaltare le caratteristiche della terra, regalando alla pizza un sapore unico e inconfondibile, che cattura i profumi e i colori del territorio. La preparazione dell’impasto richiede tempo e pazienza, elementi che fanno la differenza». La sua pizza è un equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione, racconta storie di ingredienti locali, di passione.

Gargano ha creato una proposta che, pur rispettando la semplicità dei sapori, si distingue per la qualità delle materie prime utilizzate e per la sua capacità di combinare elementi tipici siciliani con tecniche moderne. Ogni ingrediente è selezionato con estrema attenzione, per garantire una pizza che sia non solo buona, ma straordinaria. Il suo trionfo al Master Pizza Champion 2024 è il risultato di anni di studio e perfezionamento, ma anche di una continua ricerca della qualità e della perfezione nei dettagli. Non è un caso che Antonino Gargano abbia conquistato la scena: il suo stile, sempre sobrio ma ricco di personalità, ha catturato l’attenzione di esperti e appassionati del settore, che hanno riconosciuto in lui un talento naturale, ma anche una visione chiara del futuro della pizza gourmet. Il suo percorso è indissolubilmente legato alla sua pizzeria Piano Verde di Casteldaccia. Questo locale è diventato nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della pizza di qualità, grazie all'impegno e alla dedizione di Gargano e del suo staff. Il Piano Verde è un luogo dove la tradizione siciliana si mescola con l'innovazione, creando un'atmosfera accogliente e familiare, ma allo stesso tempo elegante e moderna. Da non perdere.