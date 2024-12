Il Presepe Vivente che ricrea la magia

Torna uno dei principali appuntamenti delle feste natalizie in provincia di Palermo, uno spettacolo capace di suscitare sempre grandi emozioni. Parliamo del Presepe Vivente della Comunità di Pollina, giunto oramai alla sua settima edizione. Un magico evento che ricrea la magia del Natale e da vivere con la propria famiglia: è in programma dal 26 al 29 dicembre dalle 15,30 alle 20.

Il Presepe Vivente realizzato a Pollina è un percorso tra arti e mestieri, tra realtà quotidiana e feste, in cui i giovani possono conoscere le loro radici e gli anziani trasmettere i valori della vita e della loro esperienza. È stato programmato per agevolare le visite un percorso che si sviluppa nel centro storico del paese di Pollina con differenti «quadri» allestiti per l'occasione nei diversi quartieri che narrano con gesti, utensili e attrezzi la vita quotidiana di un tempo nella sua straordinaria semplicità.

Nella realizzazione di ciascuno dei «quadri» sono stati coinvolti gli abitanti della via o del vicolo per realizzare scene armoniche e interattive in cui ogni visitatore può «entrare» nella scena e partecipare in prima persona alla affascinante rievocazione.

Il percorso ha una durata di 90 minuti circa e per accedervi è previsto un ticket di 7 euro (escluso i bambini fino a 4 anni) in cui sono comprese anche sette degustazioni: si va dal pani cunsatu al cudduruni frittu. E ancora: ricotta calda, formaggio fresco, vino cotto, biscotto al vino e birra alla manna. Inclusi nel biglietto anche due spettacoli e la visita guidata dell'intero percorso.

Pastori, mercanti ed artigiani: tutto è pronto per rivivere tutti insieme una magia d’altri tempi e rievocare anche le atmosfere del Primo Natale e della nascita di Gesù.

Gli organizzatori sottolineano alcune informazioni di servizio. Il percorso è agevole e adatto a tutti, ma, dovendo passeggiare per le stradine di un antico borgo, si raccomanda di indossare calzature comode per le possibili irregolarità del suolo. Inoltre si fa presente che per gli stessi motivi il percorso non è adatto per passeggini e/o carrozzine.

I visitatori potranno usufruire di un ampio parcheggio gratuito e per chi vuole si potrà usufruire del servizio navetta dal parcheggio alle vicinanze dell’inizio del percorso nel centro storico.

È consigliato l'acquisto online dei biglietti per gestire al meglio i turni d’ingresso. Per info ulteriori il sito è: www.presepeviventepollina.it

Il presepe è presente sui social sia su facebook che su instagram.