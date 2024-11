Black Saturday, il 30 novembre sconti alle concessionarie Auto System e Twin System

Arriva il periodo più caldo dell’anno per gli acquisti e per i regali. I risparmi accumulati nei mesi scorsi (almeno una parte) vengono impiegati per togliersi qualche sfizio: un viaggio o, perché no, l’automobile nuova. Secondo il Global automotive outlook 2024 di Simon-Kucher (società tedesca di consulenza globale), il 68% dei driver considera ancora il possesso dell’auto un elemento importante nella propria vita. Al tempo stesso, spesso il sogno non si realizza per l’ostacolo costituito dal prezzo: non solo quello per l’acquisto, ma anche per la gestione.

L’occasione per risparmiare

Una promozione rara, se non unica. Per il 30 novembre, le concessionarie Auto System e Twin System si uniscono e hanno programmato il Black Saturday, con la possibilità di risparmiare diverse migliaia di euro sull’acquisto di un veicolo. Accedendo al sito, è possibile prenotare una visita gratuita alla filiale ubicata a Palermo, in Viale Regione Siciliana Nord Ovest 6855 e ottenere tutte le indicazioni in merito.

Un’opportunità, dunque, per chi vuole realizzare il sogno di acquistare un auto, per altro nel periodo tipico dei regali, in prossimità delle festività di fine anno.

Una storia lunga 36 anni

Auto System, fondata nel 1988 da tre imprenditori appassionati di motori, Nello Lo Cascio, Pietro Provenzano e Antonio Provenzano, l’azienda ha consolidato la propria reputazione come punto di riferimento per le auto dei marchi Volkswagen, Seat, Cupra, Škoda e Veicoli Commerciali Volkswagen a Palermo. Da allora, l’impegno e la dedizione di Auto System nell’eccellenza automobilistica sono rimasti costanti, consolidandone la reputazione nel settore, fino alla nuova apertura di Twin System, la concessionaria ufficiale di Citroen, Peugeot e DS Automobiles a Palermo.

La qualità dell’operatore

Auto System e Twin System sono un’eccellenza nel settore automobilistico, che offrono una gamma completa di servizi di vendita e post-vendita di altissima qualità. Il personale è adeguatamente formato e altamente motivato per offrire il massimo della professionalità alla clientela. L’attenzione ai dettagli e la capacità di personalizzare l’esperienza di acquisto sono tratti caratteristici delle due concessionarie, con il personale impegnato a garantire che ogni auto venduta sia perfettamente in linea con le esigenze e i desideri del proprietario.

Per altro, l’offerta di veicoli nuovi e usati è tra le più ampie sul mercato, il che consente ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di opzioni. Inoltre, Auto System e Twin System sono il punto di riferimento per i conducenti in termini di assistenza post-vendita: i clienti possono contare sul sostegno costante del team di esperti, che li accompagna in ogni evenienza, assicurando che non si sentano mai soli o trascurati.Il Black Saturday del 30 novembre è l’occasione per entrare in contatto con questa realtà e conoscere le occasioni in corso.