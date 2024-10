Villa Oliva, oasi di gusto a Santa Flavia, fra tradizione e innovazione

In provincia di Palermo, precisamente a Santa Flavia, si trova un luogo dove la tradizione siciliana incontra l’arte contemporanea della pizza: Villa Oliva. Questo ristorante-pizzeria, gestito con passione da Valentina Minneci, si distingue per l'attenzione alla qualità e l’impegno nel servire una pizza autentica, che racconta una storia di passione, dedizione e amore per la cucina italiana. La maestria nella preparazione delle pizze è garantita dalla presenza di un pizzaiolo eccezionale, Marc David Farina, un vero e proprio artigiano del gusto.

La filosofia di Villa Oliva è in tre parole: qualità, tradizione e innovazione. Villa Oliva non è semplicemente una pizzeria; è un luogo dove ogni ingrediente e ogni tecnica di preparazione vengono scelti e studiati con attenzione. Valentina Minneci ha voluto creare uno spazio che non fosse solo un punto di ritrovo, ma un’esperienza di gusto, dove la qualità è al primo posto. La pizzeria si distingue per l’utilizzo di farine selezionate, l’attenzione alle tecniche di lievitazione lenta e l’equilibrio perfetto tra innovazione e tradizione.

A Villa Oliva, ogni pizza è il risultato di una lunga ricerca e di un accurato lavoro artigianale. Le farine, scelte con estrema cura, sono il punto di partenza. Non parliamo solo di farine raffinate e bianche, ma di un’ampia selezione di grani, anche integrali, che permettono di ottenere impasti con sapori ricchi e profumi intensi, ideali per chi cerca una pizza dal gusto unico e inconfondibile. Dietro le quinte, nell’accogliente cucina di Villa Oliva, troviamo Marc David Farina, il pizzaiolo che dà vita a queste creazioni culinarie. Farina ha perfezionato negli anni una tecnica che unisce l’approccio tradizionale con metodi innovativi, riuscendo a ottenere impasti che sono leggeri, digeribili e ricchi di sapore. Con una profonda conoscenza della lievitazione naturale e dei metodi di maturazione dell'impasto, Marc David Farina crea una pizza che riesce a sorprendere anche i palati più esigenti.

A Villa Oliva, il menu delle pizze è pensato per raccontare la Sicilia e l’Italia in ogni morso. Ogni ingrediente è scelto con cura, privilegiando i prodotti locali e le eccellenze del territorio. Non mancano le pizze classiche, come la Margherita, la Marinara e la Capricciosa, preparate secondo la tradizione. Ma a Villa Oliva troviamo anche pizze gourmet, frutto della creatività di Marc David Farina, che osa con abbinamenti innovativi e sorprendenti. Ecco allora pizze con ingredienti come il pistacchio di Bronte, il pecorino siciliano, la burrata e il tartufo nero. Villa Oliva è anche un luogo di aggregazione e di divertimento. Oltre al normale servizio di ristorazione, Valentina Minneci organizza serate a tema, eventi musicali e spettacoli di cabaret. In conclusione Villa Oliva è molto più di una semplice pizzeria. È un luogo dove si celebra la cucina italiana e siciliana, dove ogni ingrediente è scelto con amore e ogni pizza è preparata con passione.