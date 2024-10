Balestrate celebra sapori e tradizioni del golfo

Parlare di mango e olio d'oliva nell'area del Golfo di Castellammare significa esaltare un territorio e le sue grandi potenzialità. È un’occasione per riflettere sul ruolo dell’agricoltura nel futuro della Sicilia, per creare una rete di collaborazioni tra produttori locali e per incoraggiare una cultura del consumo consapevole. Ed è così che nasce «Le vie del Mango e dell’Olio», un evento dedicato alla promozione di prodotti agricoli ma che punta ad accendere i riflettori sugli sviluppi di un ambito straordinario. Balestrate si prepara ad accogliere non solo turisti e curiosi, ma anche operatori del settore e professionisti interessati a scoprire le potenzialità offerte da un territorio che sa innovare rimanendo legato alle proprie radici.

«Le vie del Mango e dell’Olio» rappresenta un invito a valorizzare il territorio siciliano, a riconoscerne la ricchezza e a esplorare nuove opportunità per un futuro in cui tradizione e innovazione possano coesistere armoniosamente. C'è, infatti, la possibilità di assaggiare prodotti a chilometro zero, di conoscere i produttori e di visitare i luoghi della lavorazione agricola offre ai partecipanti l’opportunità di comprendere meglio l’importanza della sostenibilità e della qualità. La Sicilia, terra di aromi intensi e colori vividi, ospiterà domenica 3 e lunedì 4 novembre a Balestrate «Le vie del Mango e dell’Olio» per valorizzare la filiera del mango, frutto tropicale che da anni viene coltivato con successo nel territorio del Golfo di Castellammare, si propone di creare una rete di aziende locali per ampliare il mercato e diffondere i sapori siciliani, anche oltre i confini regionali.

Oltre al mango, simbolo della nuova frontiera agricola siciliana, protagonista dell’evento sarà l’olio d’oliva, fiore all’occhiello dell’agricoltura regionale. La Sicilia, infatti, è il terzo produttore italiano di olio d’oliva, e l’evento si propone di sottolineare l’importanza di questa tradizione, che affonda le sue radici nella cultura e nell’economia dell’isola. Attraverso un percorso di degustazioni, spettacoli e una visita didattica pensata per i più giovani, «Le vie del Mango e dell’Olio» vuole promuovere la biodiversità del territorio e trasmettere alle future generazioni il valore di una coltura sostenibile e rispettosa della tradizione. L’evento si aprirà domenica 3 novembre con uno stand allestito al centro della piazza di Balestrate, in cui produttori e artigiani locali offriranno al pubblico la possibilità di scoprire i prodotti tipici a base di mango e olio d’oliva. Alle 19 inizierà la degustazione, che permetterà ai visitatori di apprezzare le sfumature di sapore e aroma che caratterizzano queste eccellenze siciliane. Ad accompagnare la degustazione, uno spettacolo musicale che riempirà l’aria della piazza di suoni e atmosfere legate alla tradizione siciliana. La musica non sarà solo un intrattenimento, ma un richiamo alle radici e all’identità culturale che il territorio vuole comunicare ai partecipanti. La seconda giornata sarà dedicata in particolare ai più giovani, che avranno l’opportunità di partecipare a una visita guidata in un frantoio del territorio, accompagnati dai loro insegnanti e da esperti del settore.

L’evento inizierà alle 10 e vedrà la partecipazione degli studenti dell’istituto comprensivo Rettore Filippo Evola. L’obiettivo è quello di offrire loro una comprensione diretta del processo di estrazione dell’olio extra vergine di oliva, una conoscenza che va oltre i libri e le lezioni scolastiche, coinvolgendo tutti i sensi. La visita rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’olivicoltura e dell’agricoltura sostenibile. I ragazzi potranno osservare da vicino le fasi della raccolta delle olive, l’estrazione dell’olio e infine partecipare a una degustazione dell’olio appena prodotto, un’esperienza che unisce il sapere antico con l’entusiasmo delle nuove generazioni. Il mango coltivato nel Golfo di Castellammare ha trovato in questa zona condizioni climatiche ideali per crescere e svilupparsi.

Le caratteristiche uniche del terreno e il clima favorevole permettono a questa coltura di prosperare, offrendo un prodotto dalle qualità organolettiche notevoli, sempre più apprezzato sia in Italia che all’estero. Promuovere il mango siciliano significa anche valorizzare una filiera corta e sostenibile, che riduce i costi di trasporto e l’impatto ambientale, offrendo al contempo un prodotto fresco e di qualità superiore. Questa iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più ampio di diversificazione agricola, che ha l’obiettivo di rafforzare l’economia locale e incentivare l’adozione di pratiche agricole innovative e rispettose dell’ambiente. E se il mango rappresenta la sfida innovativa, l’olio d’oliva rappresenta il pilastro della nostra tradizione. Con una storia millenaria, l’olivicoltura in Sicilia è non solo un’attività economica, ma anche una forma d’arte e di rispetto per il territorio. Le varietà di olive coltivate in Sicilia danno vita a oli di grande pregio, che racchiudono i profumi e i sapori della macchia mediterranea, e sono ormai rinomati a livello nazionale e internazionale. I frantoi di Balestrate e dei dintorni non si limitano a produrre olio: essi rappresentano luoghi di cultura, in cui il sapere si tramanda di generazione in generazione. L’evento «Le vie del Mango e dell’Olio» intende sottolineare proprio questo aspetto, invitando i visitatori a scoprire le peculiarità della lavorazione dell’olio siciliano e a condividere il nostro patrimonio culturale.