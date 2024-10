Mastro Pastaio, offerte di qualità: pasta fresca gustosa e genuina

Mastro Pastaio è un pastificio artigianale nato nel 1989 (con sede in via Principe di Belmonte 40 a Palermo) dalla creatività di Gabriella e Francesca, due giovani siciliane che si cimentano nel mondo dei cibi genuini e tradizionali reinventandoli in chiave moderna e fantasiosa.

Da Mastro Pastaio si possono trovare molteplici tipi di paste fresche, ripiene e non solo, ed è disponibile anche una vasta scelta di gastronomia.

Alla base della produzione di Mastro Pastaio c’è la pasta fresca gustosa e genuina come quella che veniva preparata dalle mamme e dalle nonne per la famiglia la domenica. La pasta, un fondamento della dieta mediterranea, è patrimonio di storia e cultura della nostra terra. Per Gabriella e Francesca - spiegano - «è più di un alimento, è incontro, convivialità, tradizione e amore. Accogliamo per questo ogni richiesta e bisogno del cliente». Gabriella e Francesca aggiungono: «Selezioniamo e ricerchiamo materie prime che rispondono ad alti standard qualitativi, privilegiando salute, gusto e stagionalità. Ci inorgoglisce essere identificati come il pastificio “su misura”». Da Mastro Pastaio si può scegliere tra pasta fresca, pasta ripiena, formati speciali, farine e semole di grani siciliani, sughi pronti, gastronomia, torte salate, dolci, le crostate e tanto altro ancora. «Un’ampia varietà che ci contraddistingue e ci rende il punto di riferimento di molti, veniteci a trovare oppure richiedete il servizio a domicilio!», concludono Gabriella e Francesca.

Maggiori info sul sito mastropastaiopalermo.com