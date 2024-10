Palermo, Ferrante gomme punto di riferimento del servizio di soccorso

Per la qualità degli pneumatici e il servizio di pronto intervento un punto di riferimento a Palermo è Ferrante Gomme. Antonino Ferrante impara il mestiere di gommista dal fratello maggiore e all’età di 23 anni apre la sua prima officina in via Florio 22, nel quartiere San Lorenzo. Dopo circa 10 anni si inventa il servizio di pronto intervento specializzandosi nei mezzi pesanti. I tempi cambiano ed Antonino Ferrante comprende che è lui che si deve adattare, decidendo così di andare dal cliente senza aspettare l’automobilista di passaggio.

Oggi Ferrante Gomme è un'officina specializzata in pneumatici di ogni genere e da oltre 30 anni offre assistenza qualificata a privati ed aziende sia in sede che a domicilio grazie alle proprie officine mobili dotate di attrezzature all’avanguardia per interventi su qualsiasi tipo di pneumatico e veicolo. I servizi nel dettaglio sono: pronto intervento gomme h24 - cambio pneumatici - regolazione assetto equilibratura e bilanciatura - convergenza.

«Mettiamo a disposizione del cliente - spiegano da Ferrante Gomme - la nostra esperienza nel consigliare il miglior pneumatico per ogni stagione ed esigenza specifica. Le nostre referenze sono: esperienza e competenza, affidabilità, garanzia su prodotti e servizi, servizio clienti. Grazie al nostro servizio priority h24 possiamo raggiungerti ovunque tu sia anche sotto casa ed effettuare qualsiasi intervento sui tuoi pneumatici».