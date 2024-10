Iniziative divise in 9 aree a tema: concerti, tour guidati, test sanitari

Per Kids & Family c’è nel cuore della manifestazione alla Favorita un’area dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, dove il divertimento si unisce alla creatività. Verranno proposte una serie di attività pensate per coinvolgere i bambini in un ambiente sicuro e stimolante, con l’obiettivo di favorire l’apprendimento e lo sviluppo della fantasia: tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì, sia di mattina che di pomeriggio il sabato 26, e di mattina la domenica 27. Per l’area scuola ecco Favorita School: una serie di visite guidate culturali e naturalistiche pensate appositamente per gli studenti delle scuole, con l’obiettivo di offrire un’esperienza educativa che unisce l’apprendimento al contatto diretto con la natura, il patrimonio culturale del territorio, la storia e le tradizioni locali.

Per i Tour previsto un affascinante percorso culturale, accompagnati da guide turistiche abilitate. Le visite includono l’esplorazione di alcuni dei luoghi più suggestivi del Parco, come Villa Niscemi, la Palazzina Cinese e il Museo Pitré.

Per Favorita Salute tantissimi gli eventi dedicati al mondo della salute e del benessere, dove informazione e prevenzione sono i protagonisti. Un’occasione unica per chi desidera approfondire temi legati allo star bene, ricevere consigli utili e usufruire di controlli medici gratuiti. E per i Talk prevista una serie di dibattiti dedicati a chi desidera approfondire temi legati al benessere, alla medicina e alla prevenzione.

Per Favorita Music concerti pensati per chi ama la musica e vuole vivere un’esperienza unica a contatto con la natura. All’interno del parco, i partecipanti potranno assistere a esibizioni dal vivo di artisti di diversi generi musicali.

Favorita Sport: un’opportunità unica di vivere un’esperienza all’insegna del dinamismo e del benessere. La manifestazione propone una serie di attività sportive per tutte le età. Previste anche «Wine Experience. E iniziative per migliorare la condizione e la qualità della vita di persone con disabilità e delle loro famiglie. Altre info sul programma e come partecipare sono disponibili sul sito internet della manifestazione:

ladomenicafavorita.com