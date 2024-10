«Lavami»: il lavaggio professionale per barche e gommoni

«Lavami» è un punto di riferimento a Palermo per il servizio di lavaggio auto, moto, barche e gommoni. L’azienda opera con notevole professionalità su vetture o imbarcazioni di ogni marca e modello, utilizzando esclusivamente i migliori prodotti specifici che permetteranno non solo un miglioramento dal punto di vista estetico, ma anche la necessaria protezione contro l’usura del tempo.

L’autolavaggio si trova in via Siracusa 40/42 e si può usufruire anche della sanificazione dell'abitacolo e della smacchiatura della tappezzeria. Oltre al servizio di autolavaggio, è in grado di offrire la lucidatura e manutenzione volta a ripristinare esteticamente, conservare, migliorare e proteggere la finitura di superfici interne ed esterne, verniciate e non, del veicolo, grazie alla lunga esperienza maturata nel settore.

Grazie all’igienizzazione degli interni e l’applicazione dei migliori prodotti in commercio, si offre un servizio impeccabile che renderà il mezzo come se fosse appena uscito dal concessionario.

«Lavami» è specializzato nel lavaggio della tappezzeria e dei sedili e nella smacchiatura degli interni auto con macchinari specifici e prodotti appositi per i tessuti. In particolare, lo staff esegue trattamenti personalizzati con creme per il ringiovanimento degli interni in pelle. Ci si avvale anche delle più avanzate tecniche di pulizia del settore, come la sanificazione tramite vaporizzazione: si tratta di una metodologia che sfrutta questo battericida per igienizzare a fondo ogni tipo di materiale grazie a una reazione di ossidazione che uccide tutti i batteri e i microrganismi presenti.

Nel dettaglio, per i diportisti «Lavami» effettua lavaggi accurati e un servizio di igienizzazione delle barche. La pulizia di una barca è sicuramente uno dei principali fattori che contribuisce alla sua longevità. Alcuni preferiscono il fai da te ma scegliere di affidarsi ad esperti del settore può fare la differenza. E il servizio è valido su tutta la Sicilia. Grazie al personale altamente specializzato nel settore, «Lavami» è in grado di riportare a nuovo la barca e di rimuovere ogni traccia di sporco. Per non far proliferare batteri e muffe all’interno dell’abitacolo della barca, si effettua un’accurata pulizia delle componenti ripristinandone l’aspetto originale ed eliminando ogni potenziale fonte di sporco. «Lavami» è specializzata nella pulizia e igienizzazione dei tessuti nautici utilizzando prodotti e lavorazioni specifiche come macchinari a vapore a 180° che ne garantiscono la perfetta pulizia e igienizzazione. L'impresa di pulizie Lavami è infine anche un'azienda che si occupa di pulizie civili ed industriali, sanificazione, disinfezione e disinfestazione. Fornisce un servizio di pulizia completa per ogni edificio, dalla pulizia di interi appartamenti comprese le aree di pertinenza esterne a quella di esercizi commerciali, negozi, uffici, B&B, alberghi e tanto altro.