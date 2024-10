In passerella il meglio della nautica

Al via oggi Seacily 2024, la settima edizione del Salone Nautico ospitato quest’anno alla Marina di Balestrate. Fino a domenica continua così la tradizione di una manifestazione che mette in evidenza le eccellenze della Nautica italiana e siciliana in particolare. Dopo il grande successo dell’edizione 2023, organizzata da “Rete Nautica del Mediterraneo” e svoltasi a Capo d’Orlando Marina, il Salone nautico di Balestrate con la stessa organizzazione si prepara a offrire un’esperienza ancora più indimenticabile.

Media partner è il Giornale di Sicilia con Tgs, Rgs e il sito gds.it

L’ingresso (dalle 10 alle 18,30) è gratuito ma si deve scaricare il ticket che permette l’ingresso dal sito della manifestazione: saloneseacily.it

Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive sottolinea: “Sono particolarmente orgoglioso che Balestrate ospiti una manifestazione così rilevante come il Salone Nautico Seacily, che rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio marittimo e per promuovere un settore strategico per l’economia della Sicilia. Il mare è una risorsa fondamentale per la nostra regione, non solo dal punto di vista turistico, ma anche per le opportunità che offre in termini di sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale. La Regione sarà sempre al fianco di iniziative che, come il Seacily, sanno esaltare le potenzialità del nostro territorio e delle nostre imprese.”

Arriva il plauso anche di Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna: "Il successo del Seacily, il Salone nautico di Sicilia, giunto alla settima edizione, sta tutto nell'eccellente organizzazione che, nel corso di questi anni, è stata messa a punto da Assonautica Palermo, che ha saputo coinvolgere il movimento tra espositori, sponsor e soprattutto le decine di migliaia di visitatori". La Camera di Commercio Palermo Enna è tra i principali sostenitori della kermesse: "La scelta di portare la manifestazione a Balestrate - aggiunge - è davvero interessante, intanto perché ci troviamo in un'area di rilevante interesse economico dove le attività legate alla nautica e al mare, come è noto, sono intense oltre che in una fase di grande espansione. La collaborazione poi con la Rete nautica del Mediterraneo va a rafforzare quelli che sono gli obiettivi del Seacily: oltre alla esposizione delle eccellenze della nautica, anche l'approfondimento dei vari temi con particolare riferimento alla cosiddetta Blue economy. Ormai, anche in Sicilia l'economia del mare - sottolinea Albanese - ha spiccato il volo. Ricordo che la Sicilia conta circa 30.000 imprese di settore che la collocano tra le prime in Italia».

Dal canto suo Elvira Amata, assessore regionale del Turismo osserva: “Anche quest’anno parteciperemo con crescente interesse al Salone Seacily giunto alla 7° edizione, un appuntamento ormai consolidato che alimenta forti aspettative e che costituirà certamente ancora una volta un’occasione proficua per rafforzare un segmento così strategico del comparto turistico, come quello della nautica. Agli organizzatori vada il mio plauso per il costante impegno unito agli auguri più sinceri della migliore riuscita dell’evento”.

Ed ecco gli organizzatori. Cristiano Lombardo presidente di Rete nautica del Mediterraneo e vice presidente di Assonautica Palermo, imprenditore della nautica dal 1988 con Columbus Yachting srl concessionario Beneteau, pluricampione di vela e stimato esperto spiega: “Questo è il secondo anno in cui la Rete Nautica del Mediterraneo (RMN), di cui sono presidente, si occupa in via del tutto esclusiva dell’organizzazione del Seacily. Dopo il successo della scorsa edizione a Capo d’Orlando, sarà il Marina di Balestrate ad ospitare la settima edizione: ci spostiamo dalla provincia di Messina all’area di Palermo/Trapani, per coinvolgere un nuovo bacino di utenti e nuove aziende del settore. Oggi il Distretto Nautico del Mediterraneo, di cui la Rete Nautica RMN è espressione come soggetto giuridico, conta oltre cinquanta imprese della nautica da diporto siciliana, tra costruttori di imbarcazioni, cantieri di rimessaggio e refitting, marinas, dealers di imbarcazioni e motori marini, velerie, operatori del charter e manutentori, segno di una crescente necessità di fare squadra e di collaborare per raggiungere livelli più alti di expertise e migliorare la qualità dell’offerta al pubblico. L’obiettivo per il prossimo anno? Tornare con un’ottava edizione ancora più grande a Palermo, sperando di trovare i presupposti”.

Infine ecco Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo: “Il Seacily rappresenta un format ormai collaudato ideato da Assonautica Palermo nel 2013. Un Salone in cui oltre alla classica esposizione dedicata al settore si uniscono momenti di confronto e dibattiti sull’Economia del Mare. Un’occasione di confronto sulle tematiche maggiormente rilevanti e sui “numeri” del settore. Sempre durante il Seacily – continua Ciulla – andremo a presentare il nostro Report sul Turismo Nautico in Sicilia, potendo già sin d’ora anticipare come dall’esame dei dati emerga un incremento di imprese e di addetti. Tuttavia non possiamo non ribadire come occorra procedere ad una più proficua sinergia tra operatori ed istituzioni, ponendo in essere una programmazione partecipata anche in relazione alla portualità regionale ed alle infrastrutture di collegamento per consentire alla Sicilia una migliore competitività”.