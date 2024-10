I cantieri palermitani Marel presentano un nuovo «HR 30»

Finiture di pregio, tecnologia all’avanguardia e design di alta qualità: dalla Sicilia arriva un nuovo Maxi Rib, il primogenito del neonato marchio Halma Rib. In occasione della 7ª edizione del Seacily l’HR 30 sarà ormeggiato in mare presso il porto turistico Balestrate, pronto a farsi conoscere dai tanti appassionati di nautica. Due anni di progettazione, oltre vent’anni di esperienza nel settore della nautica: l’HR 30, varato a luglio 2024, nasce nei cantieri palermitani Marel, ringiovaniti dall’entrata nella compagine societaria da parte della famiglia Amoroso. Insieme a una ventata di freschezza, il nuovo amministratore Filippo Amoroso ha portato anche una grande attenzione per l’innovazione tecnologica, che ben si mescola con la più squisita artigianalità.

Dall’incontro tra vecchio e nuovo scaturisce l’HR 30, firmato dai due ingegneri siciliani Inzerillo e Albeggiani e pensato per chi desidera vivere il mare en plen air, con grinta e stile. Con la sua carena a V profonda, la sua lunghezza di 9,10 metri e la sua eccezionale larghezza fuori tutto di 3,35 metri, questo lussuoso gommone regala tanto spazio, peraltro ottimamente organizzato. Dalla consolle, per mezzo di porta scorrevole, si accede allo spogliatoio con bagno. Sempre pensando all’ottimizzazione dello spazio a bordo, e con uno speciale occhio di riguardo al design, sono a scomparsa sia il tendalino che le bitte, a dare ordine, leggerezza e pulizia visiva. Una chicca per i più esigenti è il tavolino – anch’esso a scomparsa – elegantemente serigrafato. La predilezione, quando si desiderano finiture di alta qualità, non può che andare al Made in Italy: dai tubolari fino alle cuscinerie, l’HR 30 parla italiano.

Il modello esposto al porticciolo monta due fuoribordo Volvo Penta V6, per un totale di 560 cavalli di potenza. La tecnologia a bordo è firmata Garmin, con un 12 pollici di ultima generazione che permette di controllare tutto, dai motori stessi fino allo stereo nautico. L’HR 30 resterà in visione al Seacily per tutta la durata del Salone Nautico, da oggi al 20 ottobre.