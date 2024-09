Packitalia: tutto quanto fa marketing

All'inizio della sua attività, nel 1970, Packitalia a Palermo si occupa solamente della vendita di sacchetti di carta, offrendo ad attività commerciali e a boutique la possibilità di personalizzare il packaging scelto. Ma era una azienda fin da subito molto lungimirante. Studiando le esigenze del mercato e assistendo alle sue evoluzioni, decide di puntare su un ampliamento dell’attività e comincia a operare nella produzione di buste e sacchetti in carta e plastica, personalizzati e generici oltre ad altri articoli: carta da regalo personalizzata, chiudipacco, nastri personalizzati, sacchetti per abbigliamento, sacchetti per gioiellerie, etichette personalizzate, sacchetti per supermercati.

Trenta anni fa si trasferisce nella sede attuale, nella zona industriale nord-ovest di Palermo, viale Regione Siciliana 9823, in un’ampia struttura di 800 metri quadrati, divisa in tre zone: l’ufficio vendita, l’ufficio amministrativo e grafico. A novembre 2023 apre uno show room di 300 mq2 in Viale Strasburgo n. 5 da dedicare al mondo dell’abbigliamento da lavoro e comunicazione visiva in generale.

Tutti i prodotti sono completamente personalizzabili in tempi rapidi e a un prezzo conveniente grazie alla produzione interna all’azienda, dove è possibile stampare anche biglietti da visita, volantini, locandine, calendari, penne e gadget. Aggiunti da pochissimo una macchina laser per tagliare plexiglass e una fresa per tagliare ed incidere metallo, legno e altri materiali per creare oggetti di ogni tipo, personalizzati, di qualsiasi forma, da portachiavi, totem, dispenser, espositori e molto altro.

Il packaging in generale e le shopping bags in particolare rappresentano un mezzo vincente ed economico per farsi notare, conoscere e ricordare e sono un metodo efficace di comunicazione. Questa consapevolezza dà la possibilità a Packitalia di indirizzarsi verso un mercato esigente e qualificato, che è quello delle boutique e delle aziende che puntano all’immagine e a campagne mirate di marketing.

Trasformare un semplice sacchetto o una busta in un valido strumento per diffondere un messaggio. Tutti i prodotti sono adatti per ogni evento: le fiere, i seminari, i congressi, le convention o le riunioni, i matrimoni. Servono sia per contenere dépliant e brochure sia per i gadget da distribuire.

Lo staff di Packitalia a Palermo si occupa del servizio al pubblico, della personalizzazione grafica dei prodotti. La professionalità di tutti i dipendenti e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti sono alla base della filosofia aziendale. Tra i punti di forza che distinguono l’azienda dalla concorrenza figurano proprio l’assistenza al cliente, che viene ascoltato, seguito e consigliato sul prodotto più adeguato per il proprio business. Inoltre, il servizio di consegna rapida e puntuale chiude il cerchio di una produzione volta a ottenere sempre la piena soddisfazione da parte dei clienti. Le spedizioni dei prodotti vengono fatte sia in Sicilia, direttamente dal personale dell’azienda, sia in tutta Italia, affidandosi a corrieri di fiducia, assicurando sempre il miglior rapporto qualità prezzo.

«Andiamo avanti con la consapevolezza - concludono dall’azienda - che qualità, puntualità e competenze sono un plusvalore irrinunciabile per guardare al futuro con ottimismo. Questo abbiamo imparato dalla nostra storia e questo vogliamo portare con noi domani».